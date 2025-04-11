Сотрудники МЧС Марий Эл потушили возгорание пилорамы на площади 200 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл ликвидировали пожар площадью 200 кв. м на пилораме

Фото: Пресс-служба МЧС Марий Эл В Марий Эл ликвидировали пожар площадью 200 кв. м на пилораме

Фото: Пресс-служба МЧС Марий Эл

Работники деревообрабатывающего предприятия, расположенного в деревне Михайловка Советского района республики, заметив пламя в ремонтной мастерской, вызвали пожарную охрану.

На место происшествия прибыло 5 боевых отделений, которые смогли спасти от огня склад с готовой продукцией и лесопильную раму. Причина возгорания выясняется.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл 21 марта ликвидировали пожар на складе завода по производству пластиковых плит площадью 10 тыс. кв. м.

Дарья Сайфиева