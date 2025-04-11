Нижегородские ученые рассказали о влиянии снегопада на первоцветы

Первые весенние цветы и цветущие деревья не пострадали из-за сильного снегопада 5-7 апреля, сообщила «Ъ-Приволжье» заместитель директора Ботанического сада Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского Татьяна Хрынова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран первоцветы в Ботаническом саду ННГУ

Фото: Ботанический сад ННГУ первоцветы в Ботаническом саду ННГУ

Фото: Ботанический сад ННГУ

По ее словам, погода сейчас «вполне средняя»: «Среднестатистическая температура апреля в Нижнем Новгороде + 6,1 °С, минимальная была -19,7 °С в 1931 году, а максимальная — +26,3 °С в 1970-м. В 1918 году даже в мае было – 6,9 °С, а заморозки случаются у нас до начала лета. Средняя дата схода снега в нашей местности 8 апреля, плюс-минус восемь дней».

Заместитель директора университетского Ботсада отметила, что в текущее похолодание температура не опускалась ниже –2 °С, причем земля в это время уже была хорошо укрыта снегом: «Все заметили, что теплые дни перед этим были очень сухими, пыльными, но сейчас земля под снегом очень сырая, значит, не промерзла бы и при более низких температурах». Поэтому, объясняет ученый, первоцветы «не должны сильно пострадать»: «Даже крокусы, сомкнув лепестки, выглядывают из снега довольно бодро».

Из кустарников сейчас цветут ивы и лещины, но они привычны к таким причудам погоды. «В Ботаническом саду также цветет уроженец Северной Америки гамамелис весенний, ему тоже ничего не помешало. Большинство же растений, несмотря на теплые дни, не очень торопятся распускаться, их это раннее тепло не обмануло. Так что прогноз на продолжение весны не пессимистичный», — заключила Татьяна Хрынова.

Людмила Аристова