В Челябинске ограничат движение на улице Российской

На участке улицы Российская в Челябинске ограничат движение транспорта более, чем на месяц. Здесь начинается работа по прокладке канализации, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения будут действовать с 12 апреля по 17 мая 2025 года на участке от дома №161 по улице Российской до здания №21 по Труда. Для транспорта закроют часть полосы, по которой идет движение от проспекта Ленина в сторону проспекта Победы.

Строительные работы выполняет компания «Геострой».