Нижегородское УФАС признало ненадлежащей рекламу Альфа-банка

Комиссия нижегородского управления ФАС рассмотрела жалобы на рекламу Альфа-банка, которую в декабре 2024 года транслировали «Первый канал», НТВ, «Матч ТВ», «Россия-1» и «Звезда». По мнению жалобщиков, ролики о кэшбеке и акции банка не содержали информации о подробных условиях, следует из решения антимонопольного органа, опубликованного в базе решений ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В нем отмечается, что реклама обещала стопроцентный кэшбек, однако в ней не было сведений о том, что для его получения необходимо пользоваться определенной картой банка и потратить сумму не менее стоимости одного товара. При этом кэшбек возвращали не деньгами, а милями, что не было указано в ролике.

Антимонопольщики решили, что реклама банка противоречит требованиям ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе» и признал ее ненадлежащей. Кредитной организации может грозить штраф от 100 до 500 тыс. руб. как юрлицу по ст. 14.3 КоАП РФ о нарушении законодательства о рекламе.

Владимир Зубарев