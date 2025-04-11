Выручка «Башкирской мясной компании» в 2024 году выросла на 808 млн рублей

По итогам 2024 года выручка ООО «Башкирская мясная компания» (БМК) превысила 10,1 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2023 годом на 807,9 млн руб. Такие данные опубликованы в ежегодной бухгалтерской отчетности организации. Чистая прибыль БМК выросла на 24,6% — с 2,8 млрд до 3,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как следует из пояснительной записки к отчетности, 95,7% выручки компании принесла реализация животных на откорме.

Затраты на оплату труда, при среднесписочной численности работников 734 человека, составили более 731,7 млн руб. (в 2023 году — 603,4 млн руб.). Вознаграждения членам совета директоров и правления в прошлом году не выплачивались (в 2023 году на эти цели были направлены 27,6 млн руб.).

ООО «Башкирская мясная компания» зарегистрировано в 2011 году в селе Языково Благоварского района, входит в агропромышленную группу «Таврос». Уставный капитал БМК составляет около 1,3 млрд руб. Организация имеет филиал в Буздякском районе — Селекционно-генетический центр по свиноводству. Дочернем предприятием БМК является ООО «Раевский мясокомбинат "Альшей-мясо"». По данным Национального союза свиноводов, в 2024 году БМК вошла в топ-10 российских производителей свиней на убой с объемом производства 125,2 тыс. тонн в живом весе (доля от общего объема — 2,1%)..

Идэль Гумеров