В Новосибирске осудят обвиняемых в хищении 50 млн руб при строительстве детсада

Центральный райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении четырех местных жителей по делу о крупных хищениях при строительстве детского сада по нацпроекту «Демография». Фигурантам дела вменяется в вину мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2020-го по 2022 год между госучреждениями и строительной компанией был заключен госконтракт стоимостью 50 млн руб. по строительству здания детского сада в городе Тогучин. Как установили правоохранители, мошенники договорились не выполнять в полном объеме работы по засыпке грунтом стройплощадки. После они составили ложную документацию о надлежащем выполнении этих работ.

На основании фиктивных документов были подписаны платежные поручения об оплате работ в полном объеме. В региональном СУ СКР добавили, что сумма ущерба превысила 48 млн руб.

По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о компании ООО «Гранит-Н». Фигурантами дела являются Владимир Дятлов, Наталья Фазлыева, а также экс-начальник отдела объектов образования региона Михаил Полубатонов и депутат Тогучинского совета Манук Абрамян.

Александра Стрелкова