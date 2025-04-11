На ремонт двух дорог и моста в Нижнем Новгороде выделили 282,6 млн рублей

Муниципальное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в г. Нижнем Новгороде» 10 апреля объявило электронный аукцион на ремонт дорог в Автозаводском и Канавинском районах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 282,6 млн. руб. Планируется отремонтировать проспект Молодежный (от дома №2Б до дома №39) в Автозаводском районе, Канавинский мост и участок Московского шоссе от ул. Гордеевской въезда на путепровод к метромосту. Итоги аукциона подведут 6 мая. Работы необходимо закончить до 30 мая 2026 года включительно.

Как писал «Ъ-Приволжье», на ремонт конструкций Канавинского моста выделили еще 41,3 млн руб.

Анастасия Титова