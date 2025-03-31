На ремонт Канавинского моста выделили более 41 млн рублей

Департамент транспорта объявил электронный аукцион на ремонт Канавинского моста с подходами в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канавинский мост

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Канавинский мост

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 41,3 млн руб. Итоги аукциона подведут 9 апреля, завершить ремонт исполнитель должен будет до 30 ноября 2025 года.

Графиком работ на апрель-май предусмотрен ремонт подпорной стенки, с июня по ноябрь необходимо будет отремонтировать парапетное ограждение. Также в перечне работ — ремонт тротуарных консолей и работы по электрике.

Галина Шамберина