На ремонт Канавинского моста выделили более 41 млн рублей
Департамент транспорта объявил электронный аукцион на ремонт Канавинского моста с подходами в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Канавинский мост
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
Начальная стоимость контракта составляет 41,3 млн руб. Итоги аукциона подведут 9 апреля, завершить ремонт исполнитель должен будет до 30 ноября 2025 года.
Графиком работ на апрель-май предусмотрен ремонт подпорной стенки, с июня по ноябрь необходимо будет отремонтировать парапетное ограждение. Также в перечне работ — ремонт тротуарных консолей и работы по электрике.