На сувенирные ножи, медовницы и стопки в Башкирии потратят до 1,5 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 21 апреля выберет поставщика сувенирных ножей, медовниц и стопок, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,5 млн руб. Он будет оплачен из бюджета республики.

Сувениры требуется поставлять до 25 декабря, в течение 15 рабочих дней с момента поступления заявки. Подарочный нож должен быть изготовлен методом ручной ковки из легированной стали, его рукоять — орех ценных пород, ножны — из натуральной кожи, а футляр — из отполированного дерева. На клинок с обеих сторон должны быть нанесены гравюры и надписи по согласованию с заказчиком.

Латунная медовница — «изделие пиаловидной формы с крышкой, дополняется вензелями ручной работы, декоративной объемной фигуркой пчелы на крышке и специальной ложечкой для черпания меда», указано в документации.

Цилиндрическая стопка в форме гильзы должна быть изготовлена из латуни.

Стоимость медовницы оценивается в 45,7 тыс. руб., ножа — в 19,4 тыс. руб., а стопки — около 8,2 тыс. руб.

Майя Иванова