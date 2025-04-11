В Вашингтоне столкнулись два самолета с конгрессменами на борту

10 апреля в аэропорту имени Рональда Рейгана (Вашингтон) произошло столкновение двух самолетов American Airlines. По данным Reuters, на борту одного из воздушных судов находились как минимум три члена Конгресса США.

Инцидент произошел на рулежной дорожке: Bombardier CRJ 900 задел крылом Embraer E175. Оба лайнера отправили на техосмотр. Работа аэропорта не прерывалась.

Это уже второй инцидент с воздушными судами в США за последние дни. 7 апреля в Орегоне частный самолет выкатился за пределы ВПП и упал в воду, пострадали пять человек.