Главе СКР доложат о ходе проверки после жалобы сарапульчанки на разбитую дорогу

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах организованной после жалобы сарапульчанки на непригодную дорогу проверки, поврежденную после установки газопровода, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Зимой 2024 года по ул. Менделеева в Сарапуле проводились работы по установке газопровода, в результате чего дорога, ведущая к домовладениям, «была повреждена и до настоящего времени находится в непригодном состоянии». Указывается, что на участке отсутствует асфальтовое покрытие, глиняное полотно размывается при таянии снега. Проезд автомобилей затруднен.

«Местные жители, среди которых пенсионеры, опасаются, что при возникновении чрезвычайных ситуаций они не смогут получить своевременную помощь. Многочисленные обращения результатов не принесли»,— указано в сообщении СКР.

После обращения сарапульчанки региональное СУ СКР организовало процессуальную провку. Исполнение поручения Александра Бастрыкина о принятом в итоге решении поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.