В Башкирии отменят закон о запрете продажи газовых баллончиков детям

В апреле Курултай Башкирии признает утратившим силу закон «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан» и соответствующую статью Кодекса республики об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Республиканский закон, ограничивающий продажу детям газосодержащих товаров, был принят пять лет назад в ответ на распространение в молодежной среде сниффинга — опасной для здоровья и жизни человека формы токсикомании, поясняет председатель Курултая Константин Толкачев. Сейчас аналогичный закон принят на федеральном уровне, поэтому необходимости в региональном законе нет. При этом установленные федеральным законодательством штрафы за продажу баллончиков детям «выше на порядки», отмечает он.

Размер штрафов за продажу детям газосодержащих товаров вырастет с 1 сентября этого года. Так, согласно КоАП РФ, штраф для граждан увеличится с 3 — 4 тыс. руб. до 200 — 300 тыс. руб., должностных лиц — с 20 — 25 тыс. руб. до 500 — 700 тыс. руб., юридических лиц — с 30 — 40 тыс. руб. до 1,5 —2 млн руб.

По данным следственных органов, с 2016 по 2023 год из-за сниффинга в России погибли 817 несовершеннолетних.

Майя Иванова