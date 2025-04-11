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«Башнефть» получила предостережение за двукратное превышение ПДК диоксида серы

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак объявила предостережение ПАО «АНК "Башнефть"» за повышенное содержание загрязняющих веществ в уфимском воздухе. Сведения об этом опубликованы в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Поводом для предостережения стала информация министерства природопользования и экологии Башкирии. По данным ведомства, 3 апреля автоматизированная станция контроля загрязнения атмосферного воздуха на Вологодской улице в Уфе выявила превышение в 1,2 раза предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. А на протяжении недели с 28 марта по 3 апреля экологический пост фиксировал превышение ПДК диоксида серы в 2,1 раза .

По мнению минэкологии, вероятными источниками загрязнения являются производственные площадки «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Уфанефтехим».

Идэль Гумеров

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