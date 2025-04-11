Эксперты Alias Group и ФД «Неометрия» презентовали инвестиционные идеи для клиентов Сбера

Холдинг Alias Group и его ключевой актив — федеральный девелопер «Неометрия» совместно со ОАО «Среднерусский банк Сбербанка» провели мероприятие, посвященное обсуждению инвестиционных идей, управлению инвестициями, а также доходности различных активов, в том числе в девелопменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: федеральный девелопер «Неометрия» Фото: федеральный девелопер «Неометрия»

На бизнес-встрече, собравшей более 60 участников, эксперты представили анализ текущего состояния рынка инвестиций. Спикеры рассказали, что в текущих условиях наиболее сбалансированным является инвестиционный портфель, состоящий из валютных сбережений, депозитов и недвижимости. При этом, как отметили эксперты Alias Group, оптимальная доля недвижимости должна составлять 20–30%.

Так, 70% лотов в проектах «Неометрии» приобретаются именно в инвестиционных целях. При этом, как отметили представители компании, 60% проектов девелопера приходится на курортную недвижимость.

Согласно оценкам ФД «Неометрия», на фоне развития внутреннего туризма, увеличения туристического потока и благоприятных условий для развития гостиничного бизнеса растет инвестиционная привлекательность курортной недвижимости в Сочи. Так, по данным аналитического центра Macon, в 2023 году число сделок в инвест-отелях здесь составило 2,1 тыс., увеличившись по сравнению с 2022 годом на 136%. В 2024 году этот показатель также превысил 2 тыс. сделок.

Заместитель председателя ОАО «Среднерусский банк Сбербанка» Вадим Лушин отметил, что Сбер поддерживает застройщиков и инвесторов по всей России, предоставляя доступ к современным финансовым инструментам, делясь опытом и экспертизой, что помогает партнерам принимать взвешенные решения и минимизировать риски.

«В 2024 году порядка 511 млрд рублей — почти половина общего объема инвестиций в экономику Краснодарского края — пришлись на строительство зданий и сооружений. Кроме того, устойчивый рост населения и увеличение туристического потока создают стабильный спрос на объекты недвижимости. Все это делает регион перспективным направлением для инвестиций как в жилую, так и в коммерческую недвижимость»,— поделился эксперт.

Как рассказала заместитель коммерческого директора ФД «Неометрия» Анна Сапегина, на фоне вложений государства в развитие Сочи и увеличения туристического потока на курорт, у инвесторов появляется возможность зарабатывать на стабильно растущем рынке.

«По данным Росриэлта, сейчас Сочи занимает вторую позицию по стоимости 1 кв. м после столицы России, а 10 лет назад город находился на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Отвечая на запросы покупателей, при реализации проектов в городе-курорте "Неометрия" делает ставку на высокое качество продукта и сервиса, в том числе с участием профессиональных отельных управляющих. Один из таких объектов девелопера — гостиничный комплекс "Нескучный сад", который входит в число инвестиционно привлекательных проектов России»,— прокомментировала эксперт.

Пятизвездочный ГК «Нескучный сад» обладает исключительными сервисами и развитой инфраструктурой, а также отделкой премиум-класса «под ключ» и авторскими интерьерами с меблировкой. Парящие променады, сады пяти чувств, а также завораживающие виды на море и горы являются органичным дополнением высокого уровня услуг.

Справка о компаниях: Alias Group — объединяет активы из различных секторов экономики, расширяет партнерский портфель, используя собственный и привлеченный капиталы. Холдинг динамично развивается, масштабирует бизнес на территории РФ и выходит за ее пределы. Alias Group ведет деятельность в 12 направлениях и присутствует в 7 городах. Ключевое направление — девелопмент. Количество сотрудников — более 1,5 тыс. человек. Бюджет проектов в реализации достигает 326 млрд руб., на запуске — 138 млрд руб., в разработке — 57 млрд руб. Пресс-служба pr@alias-group.ru Федеральный девелопер «Неометрия» (основной актив инвестиционного холдинга Alias Group) входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания лидирует по объему строящегося жилья на черноморском побережье и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ. Федеральный девелопер «Неометрия» за 14 лет реализовал 17 объектов площадью 1,1 млн кв. м, на стадии строительства 7 проектов площадью 582 тыс. кв. м, на запуске — 9 проектов площадью более 1,9 млн кв. м. Пресс-служба pr@neometria.ru

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