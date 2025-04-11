В Набережных Челнах житель приюта для бездомных убил своего соседа

В рабочем доме «Твой шанс» в Набережных Челнах один из подопечных приюта убил другого бездомного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан.

По версии следствия, у двух мужчин, проживающих в социальном заведении для людей без определенного места жительства, произошел конфликт.

Во время ссоры 42-летний мужчина ударил другого жителя рабочего дома колюще-режущим предметом в грудь. От полученной травмы он скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Твой шанс» — это сетевая общественная организация, которая предоставляет своим подопечным еду, место для проживания, одежду и обувь, а также возможность трудоустройства. Всего в городах России 25 филиалов организации.

Дарья Сайфиева