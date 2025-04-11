Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новосибирской области спишут 20 млрд рублей бюджетных кредитов

Лимит списания долгов по бюджетным кредитам Новосибирской области составил 20,2 млрд рублей, заявил сегодня на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

«У нас есть поручение президента о списании до 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Появляется лимит дополнительных средств еще в объеме 20,2 млрд рублей. Более 50%, а это 10,1 млрд, в течение пяти лет будут направлены в сферу ЖКХ»,— сообщил он.

По словам господина Решетникова, основными направлениями в сфере ЖКХ станут проекты водоснабжения, водоподготовки, теплоснабжения, замена лифтового оборудования. Более 2 млрд руб. власти планируют направить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, высвобожденные средства будут выделены на развитие инфраструктуры Технопарка Академгородка и его площадок, а также создание инженерных и транспортных объектов индустриальных парков ПЛП и Южный ПЛП.

По итогам 2024 года, Новосибирская область привлекала 590,6 млрд руб. инвестиций. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 137,3%. В прошлом году совете по инвестициям региона одобрил 19 проектов общей стоимостью 23 млрд руб.

Михаил Кичанов

Новости компаний Все