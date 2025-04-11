Новосибирской области спишут 20 млрд рублей бюджетных кредитов

Лимит списания долгов по бюджетным кредитам Новосибирской области составил 20,2 млрд рублей, заявил сегодня на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

«У нас есть поручение президента о списании до 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Появляется лимит дополнительных средств еще в объеме 20,2 млрд рублей. Более 50%, а это 10,1 млрд, в течение пяти лет будут направлены в сферу ЖКХ»,— сообщил он.

По словам господина Решетникова, основными направлениями в сфере ЖКХ станут проекты водоснабжения, водоподготовки, теплоснабжения, замена лифтового оборудования. Более 2 млрд руб. власти планируют направить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, высвобожденные средства будут выделены на развитие инфраструктуры Технопарка Академгородка и его площадок, а также создание инженерных и транспортных объектов индустриальных парков ПЛП и Южный ПЛП.

По итогам 2024 года, Новосибирская область привлекала 590,6 млрд руб. инвестиций. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 137,3%. В прошлом году совете по инвестициям региона одобрил 19 проектов общей стоимостью 23 млрд руб.

Михаил Кичанов