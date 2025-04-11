Для тушения лесных пожаров на Кубани закупили 14 БАС

Министерство природных ресурсов Краснодарского края в рамках федеральной программы поддержки отечественного беспилотного авиационного сектора в 2024 году закупило 14 беспилотных авиационных систем (БАС) на общую сумму 21 млн руб. Техника предназначена для мониторинга и ликвидации лесных пожаров на территории региона. Как уточнили в ведомстве, в 2025 году планируется приобрести еще одну БАС стоимостью 1,5 млн руб., пишет РБК Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ожидается, что внедрение беспилотников позволит в 2025–2026 годах сократить число возгораний в лесном фонде, пресечь незаконные рубки и иные нарушения лесного законодательства. Однако в настоящий момент использование БАС ограничено: их полеты невозможны в связи с действующим запретом на использование воздушного пространства.

Наблюдение за пожарной обстановкой в лесах региона продолжается с использованием системы дистанционного мониторинга «Лесохранитель», видеонаблюдения и наземного патрулирования. Полеты беспилотных летательных аппаратов допускаются при условии соблюдения порядка, установленного постановлением правительства РФ от 11 марта 2010 года №138.

Вячеслав Рыжков