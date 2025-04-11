В Челябинской области запустят дополнительные электрички для дачников и туристов

Дополнительные летние пригородные поезда начнут курсировать в Челябинской области с 12 апреля. Также на время дачного сезона вводятся дополнительные остановки, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

В связи с увеличением числа пассажиров-дачников и туристов с 12 апреля по 12 октября назначены «летние» поезда в Миасс и Верхний Уфалей. Электричка из Челябинска в Миасс будет ежедневно отправляться в 08:45, в обратном направлении — в 10:16. Время отправления дополнительного поезда Челябинск — Верхний Уфалей в 08:22, обратно — в 14:41.

Для удобства садоводов и дачников на разных маршрутах введены дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах, где зимой некоторые электрички не останавливаются. Кроме того, будет увеличено количество вагонов в составе поездов на направлении Челябинск — Шумиха.