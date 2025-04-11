Япония разрешила представителям РФ присутствовать на церемонии в Хиросиме

Представителям России разрешили присутствовать на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая пройдет 6 августа. Приглашение на это мероприятие не отправляют России с 2022 года из-за военной спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

«Это будет не в форме приглашения, а в форме уведомления о проведении церемонии. Можно будет подать заявление, если будет принято решение о желании присутствовать на церемонии»,— сообщил «РИА Новости» представитель отдела, отвечающего за международные связи при проведении церемонии в мэрии города Хиросимы.

В этом году приглашения получат страны, которые ранее не присутствовали на церемониях памяти. Власти Японии объяснили такое решение желанием привлечь максимальное внимание к 80-й годовщине трагедии и напомнить о последствиях применения ядерного оружия.

Траурная церемония памяти пройдет в Парке мира в Хиросиме. На этом месте после бомбардировки сжигали бесчисленные тела погибших. На монументе в эпицентре взрыва висит табличка: «Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится».

Атомные бомбы американские пилоты сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года соответственно. От ядерного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тыс. человек из 350 тыс., в Нагасаки — 74 тыс. В основном пострадали мирные жители.

Екатерина Отрашкевич