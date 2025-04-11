Нижегородские власти выделят 550 млн рублей на достройку «Воскресенской слободы»

Правительство Нижегородской области намерено выделить 550,3 млн руб. на достройку единственного дома из несостоявшегося жилого комплекса «Воскресенская слобода» в Нижнем Новгороде. Такой пункт содержится в поправках к региональному бюджету на 2025 год, внесенных губернатором Глебом Никитиным в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дом-долгострой расположен в границах улиц Шевченко, 3-й Ямской и Большие овраги, рядом со строящимся ИТ-кампусом. Региональные власти хотят выделить указанную сумму публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в виде имущественного взноса.

Как писал «Ъ-Приволжье», строительство в 2013 году начала компания «Жилстрой», квартиры в доме купили 17 граждан. Его планировали сдать в 2019 году, но в 2018 году объект включили в перечень проблемных, а через год застройщика признали банкротом. В 2022 году работы на объекте возобновила региональная «Дирекция по строительству» и планировала завершить их к концу того же года.

Однако дом и в этот срок не достроили, и региональный Фонд защиты прав дольщиков решил вместо достройки квартир выделить дольщикам денежную компенсацию. В сентябре 2023 года несогласные с таким решением дольщики пожаловались председателю СК РФ Александру Бастрыкину. В частности они считали, что власти намеренно выявили якобы имеющиеся повреждения крыши и фундамента, чтобы признать завершение строительства дома экономически невыгодным. В областном СУ СКР начали в связи с этим проверку, про ее итоги не сообщалось.

В 2024 году власти Нижегородской области отчитались, что все 7,5 тыс. обманутых дольщиков региона восстановлены в правах.

Галина Шамберина