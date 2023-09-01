СК РФ начал проверку после жалобы дольщиков ЖК «Воскресенская слобода»

Следственный комитет РФ начал процессуальную проверку после обращения участников долевого строительства ЖК «Воскресенская слобода» в Нижнем Новгороде. Жители недостроенного дома пожаловались на нарушение их прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным СК РФ, строительство многоквартирного дома в центре Нижнего Новгорода идет с 2013 года. К сентябрю текущего года объект в эксплуатацию не введен.

В 2019 году застройщик ООО «Жилстрой» был признан банкротом, после чего обязанности по завершению строительства перешла к региональному Фонду защиты прав дольщиков. В январе 2023 года был пересмотрен способ восстановления прав дольщиков, вместо квартир им предложили денежную компенсацию. Многие из дольщиков не устроил размер возмещения, так как предположенная сумма, по их мнению, ниже рыночной стоимости равнозначного жилья.

Также жители считают, что власти намеренно выявили якобы имеющиеся повреждения крыши и фундамента, чтобы признать завершение строительства дома экономически невыгодным.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль проведение процессуальной проверки. Руководителю регионального управления СК РФ Айрату Ахметшину поручено доложить о ее промежуточных результатах,а по итогам — о принятом решении.

Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2020 года Фонд защиты прав дольщиков официально сообщил о решении достроить ЖК «Воскресенская слобода» в границах улиц Шевченко, 3-й Ямской и Больших Оврагов в Нижнем Новгороде. Квартиры в этом доме купили 17 граждан. По данным Госстройнадзора, готовность дома составляет 57%.

В июле 2022 года на объекте организовали штаб строительства, работники начали восстанавливать ограждение стройплощадки, устраивают временные дороги и бытовой городок. Региональная дирекция по строительству корректировала проектно-сметную документацию и искала подрядчика для выполнения строительных работ. Жилой комплекс обещали достроить до конца 2022 года.

Андрей Репин