Песков: спецпосланник Уиткофф прилетел в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Россию. По информации Axios, он приехал с целью провести переговоры с Владимиром Путиным. Господин Песков отметил, что Кремль сообщит, если такая встреча состоится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

По данным сервиса Flightradar, сегодня, 11 апреля, утром самолет Gulfstream G650ER, на борту которого предположительно находился Стив Уиткофф, приземлился в Санкт-Петербурге. Спецпосланник американского президента приезжал в Россию 11 февраля и 13 марта. Во время последнего его визита он провел закрытую встречу с Владимиром Путиным.

Как сообщал Кремль, 11 апреля Владимир Путин отправится в региональную поездку. Дмитрий Песков уточнил, что президент проведет совещание по вопросам развития военно-морского флота.

Лусине Баласян