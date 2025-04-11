Набережночелнинский городской суд арестовал четверых человек, а также поместил одного под домашний арест по делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба городского суда Набережных Челнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Челнах арестовал четверых по делу о нелегальной банковской деятельности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд в Челнах арестовал четверых по делу о нелегальной банковской деятельности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего уголовное дело было возбуждено в отношении 33 человек, включая неустановленных лиц. Им вменяются преступления по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 УК РФ.

По версии следствия, задержанные незаконно осуществляли банковские операции без лицензии, нарушая Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990. Получая 13% комиссии с каждой операции, они заработали свыше 54,3 млн руб., что квалифицируется как особо крупный размер.

Суд удовлетворил ходатайства следствия. Постановления в законную силу не вступили.

Артём Дергунов