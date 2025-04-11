Артемий Панарин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. Его команда разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 9:2, Панарин набрал 3 очка (2 гола + 1 передача).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wendell Cruz-Imagn Images / Reuters Фото: Wendell Cruz-Imagn Images / Reuters

Первой звездой дня в НХЛ признали американского голкипера «Виннипег Джетс» Коннора Хеллибайка, который отыграл на ноль в матче против «Даллас Старс» (4:0), отразив 25 бросков по своим воротам. Третьей звездой стал швейцарский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Кевин Фиала, отметившийся двумя голами в игре против «Анахайм Дакс» (6:1).

33-летний Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по количеству сезонов с 50 и более передачами. В его активе пять регулярных сезонов с этим показателем. На первом месте американец Брайан Лич — 6 сезонов. В прошлом матче «Рейнджерс» против «Филадельфия Флайерс» Артемий Панарин забросил свою 300-ю шайбу в НХЛ. В текущем регулярном чемпионате он набрал 87 очков (37+50) за 77 встреч.

Таисия Орлова