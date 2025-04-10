Полиция Геленджика проводит проверку после видео с танцами детей на кладбище

Полиция Геленджика организовала проверку после распространения в соцсетях видеозаписи, на которой двое несовершеннолетних танцуют на территории кладбища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Правоохранители установили личности подростков — ими оказались девочки 10 и 11 лет. Как пишут пользователи, несовершеннолетние являются ученицами средней школы №2 им. адмирала Ушакова.

С родителями детей была проведена профилактическая беседа. Проверка по факту установленных обстоятельств продолжается.

Анна Гречко