Полиция Геленджика проводит проверку после видео с танцами детей на кладбище
Полиция Геленджика организовала проверку после распространения в соцсетях видеозаписи, на которой двое несовершеннолетних танцуют на территории кладбища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Правоохранители установили личности подростков — ими оказались девочки 10 и 11 лет. Как пишут пользователи, несовершеннолетние являются ученицами средней школы №2 им. адмирала Ушакова.
С родителями детей была проведена профилактическая беседа. Проверка по факту установленных обстоятельств продолжается.