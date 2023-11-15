Дмитрий Горбунов избран главой Пыть-Яха

Депутаты думы Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) избрали Дмитрия Горбунова главой города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пыть-Яха. Кандидатуру господина Горбунова поддержали все 17 депутатов, присутствующие на заседании.

Дмитрий Горбунов в 2016 году был избран депутатом думы Лангепаса шестого созыва. По данным сайта администрации города, господин Горбунов занимает пост заместителя главы Лангепаса. Он курирует вопросы экономики, цифрового развития, инвестиционной политики, развития предпринимательства и трудовых отношений.

Господин Горбунов сменил на посту Александра Морозова, который занимал должность главы Пыть-Яха с 2018 года. Господин Морозов 8 ноября на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что в его жизни «начинается новый период». «Мы выполняли все взятые на себя обязательства, прилагая все необходимые силы для решения проблем и достижения целей развития»,— написал он.

Василий Алексеев, Полина Хабарова

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