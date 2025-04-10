Три ребенка стали участниками ДТП с машиной скорой помощи в Приозерске
Около половины второго дня 10 апреля в Приозерске автомобиль скорой помощи столкнулся с кроссовером Lexus, сообщает 47news со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас». В реанимобиле находилась девочка, ее доставили в петербургскую больницу на другом спецтранспорте.
Фото: vk.com / prio_rio
В салоне японской иномарки также находились двое несовершеннолетних в возрасте 4 и 8 лет. Их после ДТП доставили в больницу для обследования. Прибывшие на место спасатели 142-й пожарной части отключили аккумуляторы в поврежденных машинах.
В пресс-службе комздрава Ленобласти в свою очередь сообщили, что машина скорой помощи не находится на их балансе. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что девятилетний мальчик пострадал при столкновении Mercedes GLC и Nissan Tiida на Орлово-Денисовском проспекте. Авария случилась из-за несоблюдения дистанции водителем немецкой иномарки.