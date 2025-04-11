Артем Жога посетил завод «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге

Полпред Уральского Федерального округа (УрФО) посетил в Екатеринбурге завод «Уралтрансмаш», где осмотрел новые производственные площадки и пообщался с рабочими, сообщил он у себя в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги Артем Жога

Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги

В цехах трудятся рабочие, вернувшиеся со специальной военной операции (СВО), многие из которых были демобилизованы после ранений. «Убежден, необходимо обеспечить каждому бойцу возможность трудоустройства. Это один из главных этапов их адаптации в мирной жизни. Важно проявлять индивидуальный подход, помогать с переобучением и приобретением новых профессиональных навыков»,— подчеркнул полпред.

Он также отметил, что экономика УрФО требует на текущем этапе как минимум 140 тыс. рабочих. С руководством предприятия Артем Жога обсудил проблему кадрового дефицита и важность программ среднего профессионального образования, а также возложил цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне сотрудникам завода и к вечному огню.

Напомним, в среду врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и Артем Жога посетили в Екатеринбурге машиностроительный завод имени М.И. Калинина, где в том числе пообщались с персоналом медико-санитарной части о дефиците кадров.

Ирина Пичурина