Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новинки косметического рынка, весенние коллекции одежды, красивые коллаборации и громкие юбилеи.

Clarins выпустили новый люкс

Французская косметическая компания Clarins начинает новую главу своей истории и выпускает новую люксовую линию ухода Clarins Precious, состоящую из 8 средств с выраженным омолаживающим эффектом, основным ингредиентом которой стал эликсир из цветков тропического растения cеленицереуса. Состав линии: лосьон, лифтинг-сыворотка, средство ночного ухода, кремы для лица и для области вокруг глаз, оригинальный массажер.

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Love Republic делают ставку на лен

Love Republic выпустили премиальную капсульную коллекцию из натурального льна. В ее основе— базовые минималистичные изделия из 100% льна и его смесовых форм: с добавлением хлопка, лиоцелла и рами. Изделия легко комбинируются между собой, создавая комплекты как для отпуска, так и для повседневной городской жизни. Основу дропа составляют льняные костюмы, комбинезоны, макси-кардиган, корсеты, футболки и джинсы. Капсула дополнена плетеными панамами и сумками ручной работы: осталось только дождаться лета.

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Bioderma празднует юбилей

Французская косметическая компания Bioderma празднует юбилей своего бестселлера — мицеллярной воды Sensibio H2O. С момента своего создания в 1995 году средство стало незаменимым в уходе за кожей, изменив подход к очищению и снятию макияжа. По случаю юбилея марка провела громкое светское мероприятие, с участием актрисы Юлии Пересильд, учредителя Фонда «Галчонок», с которым Bioderma сотрудничает уже шестой год, и выступлением группы «Корни».

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«Мильфей» и Novikov Moscow объединились

Стартовала коллаборация салонов красоты «Мильфей» с рестораном Novikov и брендом косметологических аппаратов Heleo4. При заказе авторского десерта «МильФей» с кремом их белого шоколада гости получают в подарок: крем-флюид и ночную сыворотку для домашнего ухода от бренда HELEO4, подарочный сертификат в салоны красоты «Мильфей» на процедуру фотодинамической терапии HELEO4

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Liu Jo выпустили весеннюю коллекцию

Коллекция итальянской марки Liu Jo Весна-Лето 2025 посвящена свободе самовыражения. Среди ключевых позиций — трикотажные кардиганы и топы, джемперы в полоску в морской эстетике, костюмы в клетку, а также новая интерпретация сумки Liu Jo LaPuffy. Также в коллекции можно найти деним — юбки, объемные пиджаки, комбинезоны и джинсы Bottom-Up, украшенные стразами.

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7.2.66 вдохновились космосом

Ростовская марка одежды 7.2.66 и госкорпорация «Роскосмос» показали коллекцию, приуроченную ко Дню космонавтики. Коллекция представляет образы будущего через призму уличного стиля: лаконичные силуэты, технологичные ткани и детали, отсылающие к достижениям российской космонавтики: плащ-дождевик из водоотталкивающих тканей с повышенной воздухопроницаемостью и ветрозащитой, свитшот 2 в 1 из объемной 3D сетки и лонгслив из трикотажного полотна, унисекс футболки с принтами, вдохновленными марсианскими миссиями и орбитальными спутниками.

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Ирина Кириенко