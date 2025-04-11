В Перми планируется реставрация Спасо-Преображенского собора

Пермская Епархия Русской православной церкви обратилась в комиссию по землепользованию и застройке, попросив предоставить условно разрешенный вид использования под религиозные объекты для пяти участков, расположенных под Спасо-Преображенским собором и старым зоопарком. Территории расположены по адресам Комсомольский проспект, 4 (под зданием собора и возле него), 6 (под зданием музея Архиерейского квартала), а также под другими сооружениями Епархии и входят в зону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1. Заявление Епархии было рассмотрено на сегодняшнем заседании комиссии. Проект уже прошел процедуру общественных обсуждений.

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«Проектом предусматривается реконструкция Спасо-Преображенского собора, реставрация и приспособление к современному использованию объекта культурного наследия и возвращение первоначальной функции собору», - пояснила на заседании комиссии замглавы краевого минимущества Виктория Бабушкина.

По данным обосновывающих материалов к заседанию комиссии, письмом первого замглавы администрации Перми сообщается, что предоставление Пермской Епархии РПЦ части участка зоопарка в 1,6 га согласовано. Часть выделяемой земли необходима для реставрации собора и его функционирования.

Напомним, до 1 декабря 2024 года здание собора занимала Пермская краевая художественная галерея. Сейчас культурное учреждение временно располагается на арендованных площадях завода «Телта» по ул. Окулова, после чего переедет в новое здание на заводе им. Шпагина. Зоопарк с территории по ул. Монастырской переедет на новые площади в микрорайоне Нагорном, которые возводятся там с 2017 года. Открытие может состояться летом 2025 года. На месте старого зоосада появится сквер «Архиерейское подворье».