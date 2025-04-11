Твой Склад» в Краснодаре: как новый центр хранения решит проблемы горожан и бизнеса?

12 апреля в 15:00 в Краснодаре состоится значимое событие — открытие второго в городе и 30-го по счету объекта сети «Твой Склад». Современный центр хранения расположился по адресу ул. Тюляева, 4/1, и готов предложить жителям и бизнесу Кубани инновационные решения для хранения их вещей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Твой склад» Фото: пресс-служба «Твой склад»

Новый объект «Твой Склад» впечатляет масштабами: площадь в 2470 м2 разделена на 358 индивидуальных боксов разных размеров — от компактных (для личных вещей или документов) до крупных (для мебели, оборудования или товарных запасов). Однако главное — не только размеры, но и технологии.

Среди ключевых новшеств:

Круглосуточный доступ 24/7 — забирайте или заносите свои вещи в любое время, без привязки к графику работы.

Личный код доступа — вход на объект возможен только через персональный код, что гарантирует безопасность вашего имущества.

Контроль микроклимата — температура в помещениях поддерживается на уровне 15–30 °C, защищая вещи от сырости, перегрева или перепадов температур.

Видеонаблюдение — 42 камеры по всему периметру обеспечивают круглосуточный мониторинг.

Онлайн сервис — подписать договор, оплатить аренду или изменить тариф можно через WhatsApp, не посещая офис.

Гостевой доступ — перед арендой клиенты могут бесплатно осмотреть объект и выбрать подходящий по размеру бокс.

«Теперь хранение вещей — это так же просто, как заказать такси»,— комментирует Надежда Пичугина, директор по развитию сети.

Кому подойдет «Твой Склад»?

Семьи и переезжающие — временное хранение мебели при ремонте или смене жилья. Студенты — безопасное размещение вещей на время каникул. Владельцы малого бизнеса — складирование товаров, оборудования или документов без аренды дорогих помещений. Путешественники — хранение чемоданов или сезонных вещей (лыжи, велосипеды). Коллекционеры — защита ценных предметов от влаги и перепадов температуры.

Почему это выгодно городу?

Краснодар входит в топ 10 быстрорастущих городов России, а значит, вопрос эффективного использования пространства стоит остро.

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