Твой Склад» в Краснодаре: как новый центр хранения решит проблемы горожан и бизнеса?
12 апреля в 15:00 в Краснодаре состоится значимое событие — открытие второго в городе и 30-го по счету объекта сети «Твой Склад». Современный центр хранения расположился по адресу ул. Тюляева, 4/1, и готов предложить жителям и бизнесу Кубани инновационные решения для хранения их вещей.
Фото: пресс-служба «Твой склад»
Новый объект «Твой Склад» впечатляет масштабами: площадь в 2470 м2 разделена на 358 индивидуальных боксов разных размеров — от компактных (для личных вещей или документов) до крупных (для мебели, оборудования или товарных запасов). Однако главное — не только размеры, но и технологии.
Среди ключевых новшеств:
- Круглосуточный доступ 24/7 — забирайте или заносите свои вещи в любое время, без привязки к графику работы.
- Личный код доступа — вход на объект возможен только через персональный код, что гарантирует безопасность вашего имущества.
- Контроль микроклимата — температура в помещениях поддерживается на уровне 15–30 °C, защищая вещи от сырости, перегрева или перепадов температур.
- Видеонаблюдение — 42 камеры по всему периметру обеспечивают круглосуточный мониторинг.
- Онлайн сервис — подписать договор, оплатить аренду или изменить тариф можно через WhatsApp, не посещая офис.
- Гостевой доступ — перед арендой клиенты могут бесплатно осмотреть объект и выбрать подходящий по размеру бокс.
«Теперь хранение вещей — это так же просто, как заказать такси»,— комментирует Надежда Пичугина, директор по развитию сети.
Кому подойдет «Твой Склад»?
- Семьи и переезжающие — временное хранение мебели при ремонте или смене жилья.
- Студенты — безопасное размещение вещей на время каникул.
- Владельцы малого бизнеса — складирование товаров, оборудования или документов без аренды дорогих помещений.
- Путешественники — хранение чемоданов или сезонных вещей (лыжи, велосипеды).
- Коллекционеры — защита ценных предметов от влаги и перепадов температуры.
Почему это выгодно городу?
Краснодар входит в топ 10 быстрорастущих городов России, а значит, вопрос эффективного использования пространства стоит остро.
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