СКР завершил расследование дела, возбужденного после большого пожара в Сосьве

В Свердловской области СКР завершил расследование уголовного дела, которое было возбуждено после пожара в Сосьве, сообщили региональном ведомстве. В апреле 2023 года там произошел масштабный пожар и сгорело много домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

В зависимости от роли, по ч.ч. 1.1, 3 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества) обвиняются экс-глава Сосьвы и его бывший первый заместитель, бывшие директор, заместитель директора и специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа», врио директора МУП «Водоканал», экс-начальник пожарной части и рабочий пилорамы.

Следствие установило, что вокруг поселка власти не делали противопожарные минерализованные полосы, также в Сосьве не убирали мусорные свалки и горючие материалы. Пожарные гидранты были неисправны (их должен был обслуживать «Водоканал»), а предписания об устранении нарушений начальником пожарной части не выносились. Кроме того, рабочий пилорамы допустил опасное складирование горючих пиломатериалов материалов на одном из участков местности.

В результате нарушений загорелись отходы деревообработки и мусор — огонь распространился на дома, постройки и другие здания, в том числе на лечебно-исправительное учреждение и котельную. Два человека погибли во время пожара. Материальный ущерб составил около 240 млн руб.

В ходе следствия было опрошено 500 потерпевших, их представителей и свидетелей, проведены экспертизы и проверена документация, арестовано имущество фигурантов. «В пострадавшем от огня населенном пункте круглосуточно работал передвижной пункт территориального ОВД по приему обращений граждан, в том числе по вопросам бесплатного восстановления паспортов, водительских удостоверений и ПТС. Фактов мародерства и нарушений общественного порядка не допущено»,— добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Объем только обвинительного заключения составил 15 томов. Уголовное дело скоро отправят в суд.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля 2023 года. Его удалось потушить спустя несколько дней. Площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м. В результате пожара у 400 человек сгорели дома. После случившегося мэр Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Подробнее о пожаре — в материале «Короче, мужики, Сосьвы почти не осталось»

Ирина Пичурина