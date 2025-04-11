Посол США на Украине уходит в отставку из-за разногласий с Трампом и Зеленским

Политические разногласия с президентом США Дональдом Трампом и ухудшение рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским стали причинами ухода в отставку посла США на Украине Бриджит Бринк. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan Smialowski / Reuters Фото: Brendan Smialowski / Reuters

«Люди, знакомые с решением Бринк уйти в отставку, говорят, что она подверглась сильному давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины»,— пишет издание.

При этом издание отмечает, что в феврале, после ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме из-за сделки по редкоземельным металлам, госпожа Бринк поддержала президента США. Газета провела анализ постов посла Украины и США на сайте X (заблокирован в РФ) до и после вступления Трампа в должность 20 января. Так, за 75 дней до инаугурации Трампа она 53 раза критиковала действия России на Украине. А за 75 дней после она опубликовала лишь пять постов с упоминанием России, но ни в одном из них не осуждала СВО.

Екатерина Отрашкевич