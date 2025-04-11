В Оренбуржье приговор суда по делу о применении насилия в отношении полицейского остался в силе

Оренбургский областной суд рассмотрел жалобу 43-летнего жителя Новотроицка, который был признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Ранее ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд оставил приговор без изменений.

По версии следствия и суда, в марте прошлого года двое мужчин похитили чужое имущество в районе села Хабарное. Покидая место преступления на автомобиле, злоумышленники были обнаружены сотрудниками полиции. Они отказались выполнять требование представителей власти остановить транспортное средство.

Один из полицейских запрыгнул на капот автомобиля для задержания преступников. Злоумышленники «начали движение и стали выполнять опасные маневры с целью сокрытия от преследования». Сотрудник полиции разбил лобовое стекло, но один из фигурантов нанес ему несколько ударов деревянной битой по рукам. В результате мужчины были задержаны.

Осужденный в поданной жалобе заявил о чрезмерно суровом наказании.

Руфия Кутляева