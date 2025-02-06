В Оренбуржье вора судили за попытку сбросить с капота автомобиля полицейского

В Новотроицке состоялся суд над гражданином, который обвинялся по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти». Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в марте 2024 года двое мужчин похитили чужое имущество в районе села Хабарное. Покидавшие место преступления на автомобиле злоумышленники были обнаружены сотрудниками полиции Новотроицка.

Для задержания преступников один из полицейских запрыгнул на капот автомобиля. Но воры начали движение и стали выполнять опасные маневры. Сотрудник полиции разбил лобовое стекло, и тогда один из воров нанес ему несколько ударов деревянной битой по рукам. Несмотря на это, мужчины были задержаны.

В итоге суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Материалы дела в отношении его соучастника выделены в отдельное производство»,— добавили в прокуратуре.

Алексей Алексеев