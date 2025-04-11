«Никакого перемирия и близко нет»

Есть надежда скоро подписать мирное соглашение: президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал ситуацию вокруг Украины. Тем временем глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Америка может ужесточить риторику в отношении Москвы. В Вашингтоне в эти дни ждут представителей Киева для консультаций по ресурсной сделке. Однако подробности относительно перспективы ее подписания отсутствуют. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет каких- либо серьезных подвижек в мирном процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В переговорном процессе вокруг Украины возникла пауза. Представители России и США провели встречу в Стамбуле, однако обсуждались исключительно вопросы двусторонних отношений, в частности, восстановление полноценной работы дипломатических представительств. Дональд Трамп в очередной, сложно уже сказать какой по счету раз, выразил надежду, что все в итоге сложится хорошо. По его мнению, мир удастся заключить, потому что стороны этого хотят, и всё случится относительно скоро. Правда, понятие это очень растяжимое. Тем временем делегация украинских юристов вроде бы должна прибыть в Вашингтон, чтобы обсудить многострадальную ресурсную сделку. Если ее наконец-то удастся подписать, то это станет серьезным движением вперед. Сообщается, что президенту Украины Владимиру Зеленскому очень советуют соглашаться на более или менее приемлемый вариант. Однако это лишь догадки, подробностей на этот счет нет никаких.

Считается, что Белый дом ждет четких сигналов из Москвы насчет того, готовы ли там к реальному перемирию без нюансов, как того требует Трамп, или Россия намерена и впредь выдвигать различные условия. Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский дал понять, что терпение Америки иссякает и риторика Вашингтона в отношении Кремля вскоре ужесточится. Об этом ему якобы сказали высокопоставленные американские представители. Тем временем в западных СМИ появляются материалы, которые подтверждают непосредственное участие военных США в планировании операций и даже создании «банка целей» для поставляемого на Украину вооружения. Сообщается, что они не то чтобы прямо открыто конфликтовали, но иногда у союзников возникало недопонимание с украинским командованием. По большому счету здесь нет особой сенсации: командующих не может быть много, тем более когда каждую цель приходится согласовывать. Это что-то новое в военном искусстве.

Однако интересны выводы, которые сделал небезызвестный Такер Карлсон в разговоре с конспирологом Алексом Джонсом. Он очень популярен у так называемого глубинного избирателя. Карлсон заявил, что на самом деле это США воевали с Россией руками украинцев и война эта нынче проиграна. Теперь же благодаря Дональду Трампу американское общество наконец-то прозрело. Понятно, что всему виной администрация Байдена, это демократы начали. Впрочем, не будем спорить.

Так кажется, что если ориентироваться на доводы сторонников теории заговоров, неоднозначных телеведущих, антиваксеров и иных представителей такой общественности, то очень трудно будет достичь прорывных результатов в переговорном процессе.

Хотя бы потому что в XXI веке есть много более продвинутых способов получения объективной информации. В итоге приходится опять повторяться — никакого перемирия на сегодня и близко нет, военный сценарий является преобладающим, вышеуказанная ресурсная сделка не подписана, а о свободе черноморского судоходства вообще благополучно забыли. Зато у администрации США есть уверенность, что относительно скоро все будет хорошо и перемирие точно наступит, хотя в словах Трампа при желании можно разглядеть определенное сомнение.

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Дмитрий Дризе