Пять человек погибли в лобовом ДТП в Якутии

В Алданском районе Якутии произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковушка и грузовик. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, авария произошла в пяти километрах от Алдана на трассе в сторону Нерюнгри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадры с места ДТП

Фото: МЧС Республики Саха Кадры с места ДТП

Фото: МЧС Республики Саха

«По системе 112 пoступила инфoрмация о ДТП в 5 км от горoда Алдан в стoрону горoда Нерюнгри. Установленo, что произoшло лобовое стoлкновение автомoбилей Toyota Prius и "КамАЗ"»,— говорится в сообщении регионального МЧС в Telegram-канале. Погибли все пятеро пассажиров легковушки. Водитель грузовика при этом не пострадал.

Для ликвидации последствий ДТП были привлечены 15 спасателей и пять единиц техники. Движение по трассе не ограничено.

МЧС также призвало жителей республики воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и быть осторожными на дорогах из-за плохой погоды в регионе.