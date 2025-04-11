В Красноярске разыгрывают договор КРТ за 202 млн рублей

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края объявило аукцион на право комплексного развития территорий (КРТ) с начальной ценой в 202 млн руб. Общая площадь предлагаемых к застройке территорий составляет 2,8 млн кв. м, следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Участок расположен в границах шоссе Северное — ул. Утренняя. Договор будет заключен на 30 лет. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 апреля, итоги планируется подвести 5 мая. Задаток составляет 20,2 млн руб., шаг аукциона — 10,1 млн руб.

Победителю аукциона предстоит построить не более 2 млн кв. м жилья. Максимальное количество этажей указано до 25 без учета технического и подземных этажей.

Лолита Белова