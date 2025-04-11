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Астраханского чиновника наказали штрафом за присвоение муниципального имущества

Володарский районный суд Астраханской области признал бывшего главу муниципального образования «Марфинский сельсовет» виновным по уголовному делу о растрате муниципального имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд оштрафовал фигуранта на 300 тыс. руб. На этапе предварительного следствия он в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Как выяснилось, в июне минувшего года фигурант подготовил документы с заведомо ложными данными о списании четырех транспортных средств, которые состояли на балансе Марфинского сельсовета, и сдачи их в пункт приема металлов. Фактически сдача не осуществлялась. Чиновник распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению. Муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 300 тыс. руб.

Павел Фролов