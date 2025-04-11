Пытавшийся подкупить гаишников водитель получил условный срок на Алтае

В Республике Алтай к четырем годам условно приговорили 67-летнего жителя Майминского района за попытку дать взятку автоинспекторам. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По версии следствия, 10 октября 2024 года в селе Чоя сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого находился в состоянии опьянения, и отстранили нарушителя от управления транспортным средством. Чтобы замять дело, водитель предложил двум гаишникам по 50 тыс. руб., а затем удвоил эту сумму.

Полицейские отказались брать деньги, о случившемся сообщили в следственные органы. В отношении водителя возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки).

Илья Николаев