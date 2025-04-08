Водитель погиб при возгорании авто после ДТП с грузовиком на Левашовском шоссе

Смертельный автомобильный пожар произошел днем 8 апреля в Курортном районе Петербурга. Сигнал о чрезвычайном происшествии у дома 3 по Левашовскому шоссе в Горской поступил в 16:45, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП произошло возгорание грузового автомобиля на площади 5 кв. метров и легкового автомобиля по всей площади. С огнем удалось справиться спустя полчаса силами десяти спасателей и двух единиц техники.

На месте пожара погиб человек. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в минувшую субботу на Васильевском острове полностью сгорел очередной лазурный автобус.

Андрей Цедрик