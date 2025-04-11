В ДТП в Астрахани погибла несовершеннолетняя, пострадали 2 человека

В Астрахани прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту дорожной аварии в Советском районе, в результате которой погибла несовершеннолетняя (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло сегодня, в пятницу, в районе ул. Аэропортовское шоссе. Там водитель легковушки не справился с управлением и протаранил опору линии электропередач.

На месте происшествия погибла пассажирка этого автомобиля — несовершеннолетняя 2007 года рождения. Двух человек, включая водителя, увезли в медучреждение.

Павел Фролов