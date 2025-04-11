На юго-востоке Свердловской области ожидаются дождь и мокрый снег

В пятницу на большей части Свердловской области осадков не ожидается, однако на юго-востоке региона прогнозируется дождь с вероятностью выпадения мокрого снега, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Осадки на регионе прекратились в ночь на пятницу, сместившись в сторону Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), на большей части территории начались прояснения. Днем на Среднем Урале ожидается +2°..+7°.

В Екатеринбурге пятничным днем установится температура +4°..+6°, будет переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-западный, западный, 1-6 м/с. Ночью субботы похолодает до -2°, днем +9°, в воскресенье ночью будет +2°, днем +8°.

В начале следующей недели в городе еще будет прохладно, однако в дальнейшем температура снова начнет подниматься. В понедельник, 14 апреля, она установится на уровне -1°, днем ожидается +6°, во вторник ночью -2°, днем +12°, в среду — ночью +5°, днем +13°, в четверг — ночью 0°, днем +14°.

По данным канала, первая декада апреля в Екатеринбурге со средней температурой +5,8° стала теплой, превысив значение климатической нормы (+2,1°) на 3,7°. Выпало 18 мм осадков, что почти в два раза превышает норму за период (10 мм).

Ранее на уборку снега в Свердловской области отправили почти 200 единиц техники: прошедшие снег и сильный дождь поспособствовали образованию гололеда.

Ирина Пичурина