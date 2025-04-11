В «Молоте» рассказали, почему уступили в плей-офф

ХК «Молот» провел традиционную пресс-конференцию по итогам сезона. Напомним, что в регулярном чемпионате ВХЛ пермский клуб занял девятое место, а серии плей-офф выбыл на первом этапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гулявцев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Гулявцев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам генерального директора ХК «Молот» Александра Гулявцева сезон вновь получился неоднозначным. Была определенная турбулентность и по ходу турнира, и вновь, в четвертый раз подряд, пермская хоккейная команда выбывает в одной восьмой финала плей-офф. По словам Гулявцева, этот результат мало кого может удовлетворить, но в целом команда в этом году в матчах на выбывание приложила все силы для выхода в следующий круг.

По словам главного тренера Евгения Попихина, на первом этапе перед командой была поставлена цель занять пятое итоговое место, но выполнить ее не удалось из-за сильной конкуренции. В чемпионате участвовало 33 коллектива, и многие из них играли примерно на одном уровне. Что касается проигрыша в шестом матче плей-офф на своей площадке со счетом 1:5, то команде не хватило свежести и физических сил. Команда соперников была по моложе, и это сказалось в завершающей игре сезона. «У нас был план все же решить все в первых четырех играх. Мы первую в Челябинске почти выиграли, пропустили в большинстве за 30 секунд. Во второй чисто эмоционально перегорели, слишком хотели отыграться, в Перми показали на что мы способны, но в итоге сил не хватило».

О том, продолжит ли работу в Перми нынешний штаб и кто из игроков останется в команде, решения еще не приняты. Ответы на эти вопросы будут озвучены позже.