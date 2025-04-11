У девелопера ТЦ «iMall Эспланада» растут убытки

Финансовая отчетность за 2024 год девелопера ТЦ «iMall Эспланада» ООО «Проспект Пермь» обнародована в Rusprofile.ru. Согласно данным сервиса, в минувшем году «Проспект Пермь» получило 851,2 млн руб. выручки, что на 23,8% больше показателя 2023 года (687,2 млн руб.). Предприятие снова показало отрицательный финансовый результат: по итогам года чистый убыток компании вырос на 21,3%, составив 887,9 млн руб. против 731,4 млн руб. убытка годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

ООО «Проспект-Пермь» входит в группу компаний «Проспект» из Екатеринбурга, занимающуюся девелопментом жилой и коммерческой недвижимости. В Перми компания возводит МФЦ «Эспланада». Партнером «Проспекта» в проекте строительства МФК является сетевой девелопер Mallino Development Group. Генподрядчиками стали компании АО «Нью-Граунд» и «ЛимакМаращСтрой».

Первая очередь комплекса — ТЦ «iMall Эспланада» — возведена и действует. В рамках второй очереди рядом с торговым центром компания построила и готовится открыть пятизвездочный отель Radisson. Культурно-досуговый центр с аквазоной станет третьей очередью застройки участка «Эспланады».