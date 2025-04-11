Власти Кубани выделили 19,1 млн рублей пострадавшим от атаки БПЛА в Туапсе

Власти Краснодарского края выделили 19,1 млн руб. из резервного фонда для поддержки жителей Туапсинского муниципального округа, потерявших имущество при атаке беспилотников 26 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Уточняется, что материальную помощь получат граждане, утратившие имущество первой необходимости.

В ночь на 26 февраля Краснодарский край подвергся самой массированной воздушной атаке с момента начала специальной военной операции: над территорией региона были перехвачены и уничтожены 83 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Серьезный ущерб был нанесен Туапсе, где пострадали детский сад, жилые дома, квартиры в многоэтажке и общежитие.

Наталья Решетняк