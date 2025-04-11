Управление Роспотребнадзора по Башкирии выиграло суд с журналистами

Управление Роспотребнадзора по Башкирии защитило свою деловую репутацию, победив судебном споре с редакцией портала Ufa1, сообщает пресс-служба ведомства.

«Статья на интернет портале утверждала, что сотрудники Управления Роспотребнадзора, пользуясь служебным положением, выиграли гражданский спор,— отмечено в сообщении. — Однако эти данные оказались ложными, граждане, указанные в статье, не являются сотрудниками Управления Роспотребнадзора».

Редакция опубликовала опровержение.

Олег Вахитов