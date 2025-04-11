Суд обязал владельца поднять затонувший в море Лаптевых буксир «Адмирал Колчак»

Рассмотрев иск прокуратуры, суд обязал собственника поднять затонувший на севере Красноярского края буксир «Адмирал Колчак» и возместить вред окружающей среде. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По информации ведомства, в октябре 2020 года у мыса Челюскин в море Лаптевых затонул буксир «Адмирал Колчак». Однако собственник мер к поднятию затонувшего судна не принял, в результате затопления водному объекту причинен вред на сумму более 25 млн руб.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором потребовала поднять затонувший буксир и возместить вред экологии. Дело рассматривалось в Ломоносовском районном суде Архангельска.

По информации Ространснадзора, 3 октября у мыса Челюскин штормовым ветром и волнами выбросило на береговую отмель буксир «Адмирал Колчак» с несамоходной баржей «ББР-2630». Экипаж покинул судно в полном составе. Буксир остался на мели с креном 25 градусов на правый борт, а баржа, частично затонула у береговой черты.

Буксир «Адмирал Колчак» был построен в 1970 году на одной из верфей ГДР. Длина судна — 32,2 м, ширина — 8,2 м, высота борта — 3,7 м.

Илья Николаев