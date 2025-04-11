В Томской области начался пожароопасный сезон

Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал постановление о начале пожароопасного сезона с 11 апреля, сообщает Telegram-канал МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

«На территории области усилены профилактические мероприятия, направленные на недопущение возникновения лесных и ландшафтных возгораний, мониторинг и патрулирование лесов, а также прилегающих к ним территорий»,— отметили в ведомстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», власти Кузбасса 1 мая введут режим повышенной готовности в связи с угрозой паводков и пожаров. Он будет действовать в течение двух недель.

Михаил Кичанов