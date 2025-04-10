В Кузбассе 1 мая введут режим повышенной готовности из-за угрозы паводков

Власти Кузбасса введут режим повышенной готовности в связи с угрозой паводков и пожаров. Он будет действовать с 1 по 15 мая, следует из постановления областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

На этот период местным властям рекомендовано принять меры по обеспечению пожарной безопасности и борьбе с паводками. Также предусмотрена эвакуация населения в случае ухудшения обстановки.

Как писал «Ъ-Сибирь», с 15 апреля на территории региона будет установлен противопожарный режим. Кроме того, в Новокузнецке отмечается подъем уровня воды в реках из-за резкого потепления. Глава города Денис Ильин сообщил, что «в случае достижения уровня воды в районе Кузнецкого моста 550 см будет объявлена эвакуация маломобильных групп населения».

Александра Стрелкова